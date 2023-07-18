Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerli ve milli üretim olan TOGG’u Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yeni makam aracı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesinin filosuna dahil edilen TOGG ile makamına gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, direksiyona da bizzat kendisi geçti. Renklerini Manisa’nın Kula ilçesinden alan TOGG ile Büyükşehir Belediyesine gelen Başkan Ergün, aracın sürüş keyfi açısından oldukça güzel bir araç olduğunu ifade etti.

TOGG izlenimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Söylenecek bir kelime bulamıyorum, muhteşem bir araba. Ben de bugün ilk defa kullanma şansına sahip oldum. Biliyorsunuz Kula Jeoparkı Manisa’mızın simgelerinden. Kula’nın renkleriyle özdeşleşmiş bir TOGG’u Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa ilinde görmüş olmak ve Türkiye’nin medar-ı iftiharı yıllar sonra Cumhuriyet tarihinde ilk defa yerli üretimle yapılan bir araca sahip olmak bizim için çok gurur verici, şeref verici. Emeği geçenlerden, katkıda bulunanlardan ve bunu destekleyenlerden bütün yukarıdan aşağıya herkese teşekkür ediyorum” dedi.