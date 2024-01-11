Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SEKAY projesi, 2023’de 360 bin ton katı atığı elektrik enerjisine dönüştürerek, 67 milyon kilovat elektrik üretimi sağladı.

Büyükşehir’in son teknolojik sistemle kurduğu SEKAY projesi, 2023 yılında 360 bin ton katı atığı elektrik enerjisine dönüştürerek 67 milyon kilovat elektrik üretimi sağladı. 6 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklarla 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üreten SEKAY, ayrıca 8 bin ton kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları tekrar ekonomiye kazandırdı.