İstanbul’da birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunan organize suç ağının kilit ismi Türkiye’den kaçış planı yaparken yakalandı. Çok sayıda üyesi geçtiğimiz günlerde yakalanan ve kendisi de İtalya’da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun’un Türkiye‘deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün adlı zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İrili ufaklı sokak çetelerine, silah kaçakçılarına ve çıkar amaçlı suç ağlarına darbe üstüne darbe indiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunan, firari olarak uzun süreden beri aranan kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak bilinen çete elebaşı Kemal Ürün’ün izini sürdü.

Yurt dışı planı deşifre oldu

Geçtiğimiz günlerde ve ondan önceki polisiye soruşturmalarda birçok üyesi tek tek yakalanan ve kendisi de İtalya’da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun’un Türkiye‘deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün’ün yurtdışına firar etme planı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edildi. Daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve halihazırda İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Barış Boyun’un Türkiye’deki bütün kirli işlerini yürüttüğü iddia edilen Ürün’ün, ülke dışına kaçmak için fırsat kolladığını tespit eden organize polisi, ilk olarak failin kimlerle hareket ettiğini, kimin kimliğini kullandığını ve otomobili ile aracın güzergahını mercek altına aldı.

Başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanıyordu

Firari çete elebaşının kullandığı sahte kimlik, içinde bulunduğu araç ve otomobilin geçiş güzergahı tespit edilince yakın takip başlatıldı. Polis, 5 ‘cinayet’, çok sayıda ‘kasten yaralama’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ile ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak anılan Kemal Ürün’ün içinde bulunduğu aracı 28 Nisan’da İstanbul’da takibe başladı. Emniyet ekipleri, söz konusu zanlıyı yurtdışına firar etmek üzereyken sıkı takip sonucu Bolu’da otoyol üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakaladı.

Barış Boyun çetesinin ‘eşbaşkanı’ gibi

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yakalanan Kemal Ürün’ün, suç ağının İtalya’daki elebaşı Barış Boyun öncülüğündeki çete tarafından gerçekleştirilen bir gece kulübünün bodyguardının öldürülmesi, işadamı C.E.’ye yönelik ‘öldürmeye teşebbüs’ eylemi ile ‘Fermas’ ve ‘Rolls Rolyce’ isimli iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu belirlendi.

Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ad sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çete elebaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Suç örgütünün karıştığı çok sayıda eylem açığa çıktı

Kemal Ürün’ün ortak hareket ettiği Barış Boyun adlı şüphelinin kontrolündeki suç ağına geçtiğimiz 14 Nisan’da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 200’e yakın çete üyesi yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul’da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu sırada İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un liderliğindeki söz konusu suç örgütünün karıştığı çok sayıda eylemi aydınlatmış, kent genelinde çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı kasten yaralama’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘silah ticareti’, ‘mala zarar verme’, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘tehdit’ suçları açığa çıkarmış ve soruşturma dosyasına koymuştu.