Bursa’da motosikletli bir sürücü ters şeride girip beklerken, karşı şeritten gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kaza sonrası yardım etmesi gereken otomobil sürücüsü olay yerinden gaza basarak kaçsa da güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Çınar Caddesi üzerinde ters şeride giren motosikleti frene bastı. Bu esnada ters şeritten gelen otomobil sürücüsü motosikletli sürücüye çaparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletli yere düştü. Otomobil sürücü ise yardım etmek yerine direksiyonu kırarak olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan motosikletli kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.