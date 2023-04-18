Biriz Dayanışma Derneği’nin ilk projesi "Bir Ailem Daha Var" dileyen herkesin ailesinde yeni fertlere yer açıyor.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde maddi ve manevi zarar gören bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla, iş insanları Ayça Aytaç, Bedriye Işın Yıldırım, Dilşat Arpacıoğlu, Ebru Demirhan, Ebru Dildar Edin, İpek Sevim Yönder ve Rabia Bakıcı Güreli tarafından kurulan Biriz Dayanışma Derneği, projelerine başladı.

Biriz Dayanışma Derneği öncelikli olarak kadının güçlendirilmesi, gıdaya ulaşım, eğitim ve çevre konularını merceğine aldı.

Dernek, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma alanında fayda üretmek ve bir iz bırakmak için yurt içinden ve yurt dışından gönüllülerle çalışıyor.

DEZAVANTAJLI AİLELERE HER AY 4 BİN LİRA MADDİ DESTEK SAĞLAYACAK

“Bir Ailem Daha Var” projesi, bölgedeki kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle temasa geçilerek, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesiyle bir yol haritası çiziyor.

Öncelikli öksüz çocukları yanlarına alan aileler, dul kalmış kadınlar, engelliler, kronik hastalığı olanlar, yaşlı bakımı veren aileler ve kayıpları olan aileler tespit ediyor. Dernek tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri, www.birizdayanisma.org sitesi üzerinden bağışçıyla eşleştiriliyor. Her bir bağışçı sitede yer alan bağış formunu doldurarak 12 ay boyunca ayda 4000.- TL. maddi destekte bulunuyor. Tutar, bağışçı tarafından doğrudan ailenin kadın ferdinin hesabına aktarılıyor.

Biriz Dayanışma Derneği, “Bir Ailem Var” ile başlayan projelerine kadının güçlendirilmesi, gıdaya ulaşım, eğitim ve çevre gibi toplumsal konularda sürdürülebilir projelerle devam edecek.