3 yılda 3 sektörde 3 girişime imza atan Birtep (Birlikte Ticaret Ekonomisi Platformu), girişimciliği destekleme ve geliştirme misyonuyla kurum içi girişimlerini teknoloji odaklı kurgulayarak ayakta tutmaya yeni dönemde de devam edeceğini ve daha çok start-upa da yol arkadaşlığı edeceğini açıkladı.

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin buluştuğu Corporate&Startup Day’de gerçekleştirmiş olduğu konuşmada Birtep’in yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı Birlikte Girişim Modeli’nin de duyurusunu yapan Birtep CEO’su Kürşat Köz, “Biz burada girişimlerimizi teknoloji odaklı kurgulayarak 3 yılda 3 markayı tutundurduk ve 100 bin kişilik dev bir ekosisteme ulaştık. Önümüzdeki dönemde de doğru planlama, doğru etkileşim ve minimum maliyet ve verimlilik gözeterek yolculuğumuza devam edeceğiz. Türkiye’de "girişimcilik ekosistemini büyütmek" istiyorsak, girişimlerin tutundurulma oranını artırmak durumundayız. Yani, önemli olan daha çok girişimi ayakta tutmak. Ama bunun için işe öncelikle start-up dünyasının ışıltısıyla, süsüyle püsüyle değil, girişimleri tutundurmayı ve bunun nasılının, doğru yollarının ve yöntemlerinin konuşulmasını sağlayarak başlamalıyız” dedi.

2023 yılının başarılı start-uplarının ödüllendirildiği etkinlikte konuşan Köz, ‘’Birlikteliğin gücü ile ilerlenerek tüm yatırımcıların girişimi tutundurma odaklı varlık ve katkı göstermesi, bu çerçevede hizalanması gerektiği yönünde vurgu yaparak, “Çünkü tekil ya da tek yönlü teşviklerin verimliliğinin minimum olduğu bir çağda yaşıyoruz. Birlikteliğin gücünün benimsendiği alanların, kuruluşların, girişimlerin, iş modellerinin daha sağlıklı daha dirençli daha dinamik olduğunu ve hayatta kaldığını görüyoruz. Girişimcilik ekosistemini büyütmenin en akılcı yolunun, daha çok girişimi tutundurmaya odaklanmak olduğunun farkındayız. Ölçek bağımsız-sağlıklı girişimciliği önemsiyoruz. Yani kolektif yatırım anlayışını ve kültürünü geliştirdiğimizde start-up ekosisteminin büyüyeceğini zaten biliyoruz, ama önemli olan sağlıklı büyümesini sağlamak. Hepimizin ihtiyacı olan sağlıklı, dirençli ve sorumlu girişimcilik” dedi.

“Girişimler, sempatiyle değil empatiyle tutundurulur”

2019 yılında hayata geçen ve kendi bünyesinde start-uplar çıkaran ve start-upların yaşadıkları tüm zorlukları tecrübe ettiklerini aktaran Birtep CEO’su Kürşat Köz, yeni dönemde hayata geçirecekleri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında da açıklamalarda bulundu: “İş birlikçi yatırım anlayışı ile yeni bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kuruyoruz. Bu fonla gelecek vadeden girişimlere destek olacak ve onlarla birlikte büyüyeceğiz. Bir fikri olan, fikrine inanan girişimcilere tüm aşamalarda hem finansal katkı hem deneyimsel mentorluk sağlayacağız. Çünkü bizim en güçlü yönümüz, sahayı bilen, girişimciyi anlayan, yatırımcıyı etkileyen profesyoneller olarak doğru ve çalışan uygulamalar yoluyla girişimleri tutundurmak” dedi.

Kurulacak fon sayesinde daha fazla girişimciyi de sektörde tutundurarak hem finansal hem de deneyimsel destekleri ile her daim yanlarında olacağı girişim fikirleri ile ilgili olarak “Girişimleri tutundurma prensibimiz doğrultusunda, her bir girişimin hem finansal yatırımcılara hem de deneyimsel yatırımcılara sahip olmasını sağlayacağız. Her bir girişimi, her bir start-upı tutundurma amaçlı içinde birlikteliğin olduğu bir yatırımcı anlayışıyla hareket edeceğiz. Start-uplara empatiyle değil sempatiyle yaklaşılan bir kültür oluşturarak, girişimlerin tutundurulması için ihtiyacımız olan ortamı oluşturacağız” diyerek sözlerini tamamladı.