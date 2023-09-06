7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından 68 bin 35 kişi başvuru yaptı.

Büyükşehir belediyesi, üçüncüsünü düzenlediği Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali başlıyor. Kocaeli’nin sahip olduğu doğal zenginliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı hedefleyen festival, Büyükşehir’in ev sahipliğinde 7-10 Eylül tarihleri arasında Kandıra’da gerçekleşecek. Festivalde bisiklet tutkunları Kandıra’nın turistlik mekanlarında pedal çevirerek, muhteşem koyların ve manzaranın tadını çıkaracak. 4 gün sürecek festivalin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları’na sürüş gerçekleştirilecek. 6 kilometrelik parkurda gün batımı sürüşü gerçekleştirecek olan katılımcılar burada trio müzik dinletisine katılacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin gelenekselleştirilerek, bisiklet turizminin Kocaeli’de gelişmesi ve Eurovelo bisiklet ağlarına Kocaeli’ndeki rotaların bağlanması için gündem oluşturulması hedefleniyor. Festivalde, Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanları ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları çerçevesinde hazırlanan 90 kilometre uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet rotaları tanıtılacak. Uluslararası etkinlik haline gelen festivale Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan bisiklet tutkunları katılım sağlayacak. 68 bin 35 kişinin başvuru yaptığı festivale uluslararası ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.