Balıkesir’in Edremit ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınkum Mahallesi 2093 Sokak üzerinde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı gerçekleştirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler K.Ö. ve O.Ö. çalmış oldukları elektrikli bisiklet ile birlikte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.Ö. ve O.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA