Sakarya’da bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi deprem parkı yapacak Nilüfer Belediyesi deprem parkı yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Temizlik ekipleri Necmettin Erbakan Bulvarı, Eski Kazımpaşa Caddesi, Çevreyolu Caddesi ve 2. Cadde’de ki bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmayla temizlenen otların ardından bisiklet yolu ve çevresi ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.