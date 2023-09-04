Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde bisiklet yollarının temizlik, bakım, onarım ve boyama faaliyetlerini hayata geçirerek bisiklet severlerin hizmetine sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Bisiklet Şehri Sakarya’da bisiklet severlerin kaliteli ve güvenli sürüş keyfini çıkarmaları için çalışmalarına devam ediyor. Şehir genelindeki bisiklet yollarının temizlik, bakım, onarım ve boyama işlemlerini hayata geçiriyor. Bu çerçevede son olarak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Yazlık Kavşağı arasındaki Çark Deresi’ne paralel olarak devam eden ve bisiklet severlerin sıklıkla kullandığı bisiklet yolunda temizlik işlemlerini bitirdi. Bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar düzenli olarak şehir genelinde devam edecek.