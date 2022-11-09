Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan cip, yol kenarında peyzaj işletmesine girerek ağaç fidanlarının üzerinde askıda kaldı.
Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Serhat D.(24) yönetimindeki 16 MDT 39 plakalı Cip, tarlalık alandan yola bisikletiyle çıkan Fevzi B.(68)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisikletin sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan Cip yol kenarında faaliyet gösteren peyzaj işletmesine girerek ağaç fidanlarının üzerinde askıda kaldı.
Yaralı bisiklet sürücüsü, kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.