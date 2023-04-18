EGO Genel Müdürlüğü, SMART Ankara Projesi kapsamında çevreci, sürdürülebilir ulaşımı destelemek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 480 adet EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte etti.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, SMART Ankara Projesi kapsamında çevreci, sürdürülebilir ulaşımı destelemek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 480 adet EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte etti. Bisikletli yolcuların diğer ulaşım araçları ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla saha operasyonlarında kullanmak üzere 2 adet panelvan araç alınırken 34 adet metro istasyonuna da 1290 metre bisiklet rampası montajı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevreci ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürütülen SMART Ankara projesi kapsamında, kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve toplu ulaşıma entegrasyonu sağlamak amacıyla 480 adet EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı takıldı.

BAŞKENTTE BİSİKLETLİ YOLCULARA BÜYÜK KOLAYLIK

Başkentin birçok noktasını mavi bisiklet yollarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de bisiklet ile seyahat etmek isteyen vatandaşlara toplu ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak bisiklet taşıma aparatlarını solo MAN CNG marka EGO otobüslerine monte etti. Çift bisiklet taşıma kapasitesine sahip aparatlar, EGO Otobüs Bölge Müdürlüklerinin depolama merkezlerinde otobüslerin şasilerine tek tek takıldı.

Smart Ankara kapsamında bir projenin daha tamamlanarak hayata geçirildiğini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü olarak Ankara’da sürdürülebilir ulaşımın mümkün kılınarak uzun vadeli bir vizyon ve stratejiye dayanan bir ulaşım planının oluşturulabilmesi ve şehrin diğer ulaşım modlarına da entegrasyonunu sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Smart Ankara için Ekipman Temini Projesi 15.08.2022 tarihine başlatılmış olup sözleşme kapsamında 480 adet otobüse bisiklet taşıma aparatı imalatı ve montajının yapılması yer alıyor. Bu kapsamda filomuzda bulunan 480 adet otobüsümüzün ön kısmına çift taşıyıcılı bisiklet taşıma aparatı montajı yaparak vatandaşımızın kullanımına sunduk. Şahsi bisikletleriyle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız kullanım talimatı doğrultusunda bisikletini aparata yerleştirdikten sonra yolculuğuna devam edebilecek.”

EGO OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE APARATLAR HAKKINDA EĞİTİM

Smart Ankara Projesi kapsamında saha operasyonlarında kullanılmak üzere 2 adet panelvan araç alınırken 34 adet metro istasyonuna da 1290 metre bisiklet rampası montajı yapıldı.

Otobüslere takılan aparatlar hakkında EGO şoförlerine proje ekibi tarafından eğitimler verilirken vatandaşlar aparat sistemi nasıl kullanacağına dair otobüslerin ön tarafına yapıştırılan kare kodlu bilgilendirme notlarında da görsel ve yazılı olarak anlatılıyor.