Torku Şeker Sporlu pedallar Bisiklet yol yarışında iki Türkiye Şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü ve takım şampiyonluğunu kazandı.KONYA (İGFA) -Torku Şeker Spor, Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Yol Bisikleti yarışında U17 Kategorisinde büyük başarı elde etti. Torku Şeker Sporlu Mehmet Mayda ve Furkan Kılınç altın madalya kazandı.

Torku, Takım şampiyonluğunu da elde ederek Kupa'yı Konya'ya getirdi.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Afyonkarahisar'da yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 4 kategoride düzenlenen şampiyonaya, 278 sporcu katıldı. Yarışlarda, hem yol ulusal Türkiye şampiyonluğu hem de saate karşı ulusal Türkiye şampiyonluğu ünvanını Torku Şeker Sporlu sporcular kazandı.

İlk gün zamana karşı yapılan yıldızlar yol yarışında Torku Şeker Sporlu Mehmet Mayda Türkiye şampiyonu oldu. Mayda, altın madalya kazanırken, aynı yarışta takım arkadaşı Furkan Kılınç Türkiye üçüncülüğü ile bronz madalya elde etti.

İkinci gün Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolundaki uzun yol yarışı U-12, U-15, U-17 ve master kategorinde yapıldı. U 17 kategorisinde birinci olan Furkan Kılınç Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonayı 2 altın 1 bronz madalya ile tamamlayan Torku Şeker Spor Kulübü, takım sıralamasında da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Bisiklet Federasyonunun önemli şampiyonalarından biri olan Türkiye Yol yarışlarında 3 şampiyonluk elde ettiklerini belirten Torku Şeker Spor Bisiklet takımı antrenörü İsmail Uğurlu, "Balıkesir'de takım halinde ikinci olmuştuk. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Afyonkarahisar'da ulusal şampiyonluk formalarını kazanan sporcularımız Mehmet Mayda ve Furkan Kılınç'ı tebrik ediyorum. Zamana karşı yol yarışında altın madalya ve bronz madalya; uzun yol yarışında da altın madalya kazanmanın gururunu yaşadık. İki yarışta da birinci olduk. Bu başarı takım halinde Türkiye şampiyonluğunu da getirdi. Bizlere her zaman destek olan kulüp yöneticilerimize ve Onursal başkanımız, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkür ediyorum" dedi.