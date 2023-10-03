Kocaeli'de yaşanan vurgun skandalında, Safiye Gökçe Yüce adlı bir şahıs, 8 ilde birçok kişiyi dolandırarak toplamda 375 milyon liralık bir vurgun gerçekleştirdi. Safiye Gökçe Yüce, kendisini bir ekonomist-broker olarak tanıtarak, kripto para birimi Bitcoin'e yatırım yapmalarını söyleyerek insanları kandırdı. Özellikle Aydın'da 40 kişiyi toplamda 600 Bitcoin, yaklaşık 30 milyon TL dolandırdı.

Yüce, Aydın'da yaşadığı dönemde, eşi Oğuzhan Yüce ile birlikte taşeron bir şirket kurarak JES şirketlerine işçi temin etmeye başladı. Bu sırada tanıştığı bir doktora kendisini ekonomist-broker olarak tanıttı ve Bitcoin'e yatırım yapmasını önerdi. Doktordan para alarak Bitcoin aldı ve kâr payı vaadiyle ona yeni müşteriler bulma teklifinde bulundu.

Safiye Gökçe Yüce, bu şekilde saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturarak çok sayıda kişiye ulaştı, farklı meslek gruplarından insanları kandırdı. 2 yıl boyunca kâr payı ödemesi yaptı ve kurduğu şirketin JES firması ve yeğeninin MİT'te görevli olduğu gibi yalanlarla güven kazandı.

Ancak 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu ve dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda, Safiye Gökçe Yüce'nin kripto para hesaplarında 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu miktarın arttığı tespit edildi.

Mağdurlar, Safiye Gökçe Yüce'yi "Bitcoin Safiye" olarak adlandırdılar. Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle bir web sitesi kurarak bazı kişileri ağına düşürdüğü, ardından siteyi kapatıp ortadan kaybolduğu belirlendi. Safiye Gökçe Yüce'nin toplamda 30 milyon TL'yi aşan bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Mahkeme sonucunda, Safiye Gökçe Yüce 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 394 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı. Eşi Oğuzhan Yüce ise beraat etti.