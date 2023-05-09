Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi MHP Teşkilatı, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Kalender Caddesi ve Zafer Caddesi'nde Esnaf ziyaretinde bulundular. Esnaflarla bir araya gelerek Hasbihal edip, sorun ve taleplerini dinlediler. İlgi ve alakalarından dolayı esnaflara teşekkür edip hayırlı bol kazançlı işler dilediler.

Ardından MHP İl Yöneticisi İsmail Yağlı, İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte İnegöl Çerkes Adige Kültür Derneğini ziyaret edip vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediler. İlgi ve alakayla karşılayan Dernek Başkanı Şevket Akej’e ve Dernek Üyelerine teşekkür ettiler.

Bu ziyaretlerin ardından Hamzabey Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP İlçe Teşkilatı vatandaşlarla Hasbihal edip sorun ve taleplerini dinlediler.

Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada Uğur Bayram şu ifadeleri kullandı;

“Bir seçim süreci içerisindeyiz. Bizlerde bu seçim kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı çerçevesinde sahalara indik, yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. Sizlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyoruz. Önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı’nın devamını sağlamak akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi’nin hem oylarını hem de mecliste ki sandalye sayılarını arttırmak, bu anlamda sizlerden destek istiyoruz. Çünkü güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir Cumhurbaşkanı, güçlü bir Meclis güçlü bir Türkiye demek. Biz 54 yıldır bir siyasi partiyiz, bir oluşumuz, bir dava partisiyiz. Kendimizde bu anlamda kanıtladığımızı düşünüyorum. Sizlerden Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücüne güç katmasını istiyoruz. Biz 14 Mayıs 2023 seçimlerine çok önem veriyoruz. Bu seçimleri sadece bir seçim değil, Cumhuriyet tarihinin önemli bir eşiği olarak isimlendiriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızda herhangi bir seçim gibi değil, bu sürecin tarihi sürece katkı sunmak için çalışıyoruz sahalardayız.” dedi

Fahrettin Eniş