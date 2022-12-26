Daha önce haber yaparak İnegöllüleri uyardığımız sanal saadet zinciri uygulamaları patladı.

Kripto para borsaları üzerinden, borsalar arası arbitraj yaptığını belirtip komisyon vadeden sistem, son olarak 12 Aralık tarihinde dünya kupası etkinliği adı altında yatırılacak bedelin iki katını vereceğini vadederek üye yapma sistemiyle insanları sisteme dahil etmişti.

Toplamda 30 milyon dolardan fazla bir paranın sisteme girdiği Eros Pro uygulamasının fişi çekildi.

ÇARESİZ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Apple Store’nin ardından Google Play’den de uygulama kaldırılırken, içeride parası kalan kullanıcılar ise çaresiz bir şekilde beklemeye başladı.

EN ÇOK MAĞDUR İNEGÖL’DE

İnegöl’de yoğun bir şekilde kullanılan uygulama da, en çok mağduriyetin ise İnegöl’de yaşandığı öğrenildi.

CİDDİ PARA KAYIPLARI SÖZ KONUSU

İnegöl’de fabrika sahiplerinden, işçisine kadar herkesin dahil olduğu sistemde ciddi para kayıpları olduğu öğrenildi.

PONZİ SİSTEMİ

Eros Pro’nun yanı sıra Protector, My Word gibi uygulamalar da aynı alt yapıyı kullandığı öğrenildi.