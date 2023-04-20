Ankara Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesinin ardından Başkentli çocukları BKM Mutfak oyuncularından Cemile Canyurt ve Atakan Çelik’le buluşturdu. Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çeşitli atölyelere katılan çocuklar 2 gün boyunca keyifli anlar yaşadı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ara tatilin başlaması ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için “BKM Mutfak Arar Tatilde Çocuklarla Buluşuyor” etkinliği düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde çocukları BKM Mutfak oyuncuları Cemile Canyurt ve Atakan Çelik ile bir araya getirdi. Oyuncularla keyifli anlar geçiren çocuklar, kurulan çeşitli atölyelerde de el becerilerini geliştirdi.

CEMİLE CANYURT VE ATAKAN ÇELİK İLE EĞLENCELİ DAKİKALAR

Etkinlikle ilgili konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Esertepe Aile Yaşam Merkezi’mizde çocuklarımızla birlikteyiz. Ara tatilleriniz birlikte değerlendiriyoruz. BKM Mutfak ekibi çocuklarımıza 2 gün boyunca çok keyifli etkinlikler sundu. BKM Mutfak’tan iki oyuncumuzla keyifli dakikalar geçirdiler” dedi.

Çocuklarla buluşan BKM Mutfak Oyuncusu Cemile Canyurt ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Program için çok heyecanlıyım. Ankara’da büyüdüm ben. Buraya her geldiğimde çok sıcak karşılanıyoruz. Çocuklarla aram da çok iyidir. Çocuklarla, Çok Güzel Hareketler Sahnesi’ne çıkmadan önce yaptığımız ısınma hareketleri ve drama oyunlarıyla birlikte vakit geçireceğiz.”

BKM Mutfak oyuncusu Atakan Çelik ise, “Çok mutluyum. Ankara’da olmak çok güzel… Bu dönemde en çok çocukların morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz, o yüzden çocuklarla birlikte çok eğlenceli vakit geçireceğiz” diye konuştu.

BAŞKENTLİ ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR

Ara tatillerini eğlenceli atölyelere katılarak değerlendiren Başkentli çocuklar, ilk kez BK Mutfak ekibinin gösterisini izleyeceklerini belirterek mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Mihrimah Ergen: “Balondan şekiller, kâğıttan kediler köpekler yapıyorum. Çok eğleniyorum. İlk kez burada BKM Mutfak’ın bir gösterisini izleyeceğim.”

-Muhammed İpek: “9 yaşındayım. Burada kılıç yaptım, kedi yaptım. Çok eğlendim. Daha önce hiç BKM Mutfak’ı ı izlememiştim. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım.”

-Miray Akgün: “Kâğıttan taçlar, bileklikler yaptım. Buraya gelmeseydim çok sıkılırdım. Çok eğlenceli burası…”

-Asel Fidan: “Bugün çok güzeldi, eğlendim. Sihirbazlık gösterisi izledim. Çok eğlendim.”

-Merve Aslan: “Sihirbazlık gösterisi ve sinema izledik. Çok eğlendim. Oyunlar oynadık çok eğlendim.”

-Poyraz Miraç Cengiz: “Burada çok eğlendim, tiyatro izledim. Sihirbaz gösterisi izledim.”