SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, dönem başkanlığı görevini üstlendiği Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin Çankırı’da düzenlenen toplantısına katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, dönem başkanlığı görevini üstlendiği Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin (BKÜB) Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen dönem toplantısına katıldı. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu başkanlığında gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda BKÜB’ün Türkiye’deki üniversite birlikleri arasında öğrenci sayısı, teknolojik ve akademik çıktıları, uluslararasılaşma potansiyeli, bilimsel literatüre katkıları ve topluma yönelik çalışmaları çerçevesinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Gelecek dönem için birçok faaliyet ve proje konusu belirlendi. Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki stajları ve uygulama dersleri için Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirilmek üzere bir protokol taslağı hazırlanarak YÖK’e sunulması kararlaştırıldı. Laboratuvar imkanlarının, eğitim-öğretim materyallerinin, dijital veri tabanlarının karşılıklı olarak daha etkin değerlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Uluslararası öğrenci sayılarını artırmak için ortak yurtdışı tanıtım fuarları düzenlemesi kararı verildi. Ayrıca konuk olarak Bosna Hersek’ten Zenica Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Durakovi de toplantıya katılarak bir sunum gerçekleştirdi ve BKÜB üyesi üniversiteleri Zenica Üniversitesi ile iş birliğine davet etti.

“YÖK olarak Türkiye’nin geleceği için yeni stratejiler ve hedefler belirledik”

Toplantıya onur konuğu olarak katılan ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının son yıllarda başarılı işlere imza attığını söyleyen YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu, “YÖK olarak Türkiye’nin geleceği için yeni stratejiler ve hedefler belirledik. Tüm yükseköğretim kurumlarımızla birlikte ‘Türkiye Yüzyılı’ için katkı sağlıyoruz. Üniversitelerimiz dünya sıralamalarında her geçen yıl daha üst noktalara tırmanarak etki ve ağırlıklarını hissettiriyor. BKÜB’ün faaliyetlerini de yakından takip ediyor ve Türkiye’de yükseköğrenime yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Programa ev sahipliği yapan ÇAKÜ de her geçen gün daha da büyüyor, güçleniyor, bilimsel literatüre katkı sağlıyor ve topluma yönelik çalışmalarını artırıyor” dedi.