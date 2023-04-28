Türkiye’nin milli ve özgün imkanlarıyla üretilen Altay tankına TEKNOFEST’te vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tankın üreticisi olan BMC firmasının CEO’su Murat Yalçıntaş, “Muharebe sahasında ihtiyaç duyulan bütün kritik unsurlara sahip bir tank. Dünyanın önde gelen Alman, Amerikan, Fransız tanklarından herhangi bir eksiği yok. Üstünde çok yeni sistemler var. Nokta atışı yapabilen yüksek kabiliyetli bir atış kontrol sistemi var. Atış kontrol sistemi de tamamen yerli mimari ve altyapıyla güncellendi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından Türkiye’nin milli ve özgün imkanlarıyla üretilen Altay tankı, TEKNOFEST-2023’de vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Altay tankının üretici firması olan BMC’nin CEO’su Murat Yalçıntaş ise tankın özelliklerini anlattı. Yalçıntaş, "2018 yılında seri üretme ihalesi sonuçlandıktan sonra hedef 18 ay içerisinde seri üretim tanklarını üretmekti ancak yurt dışından tedarik edilen güç grubu başta olmak üzere bazı ihracat lisansları kısıtlarına takılması sebebiyle süreç planladığı şekilde başlayamadı. Bunu aşabilmek için tek çare bu sistemleri tanktan çıkarıp yerli veya alternatiflerini üretmek için bir çalışma yapmak gerekiyordu. Biz de hemen bu işe koyulduk. Tankın üzerinde birçok sistem daha önce tasarlanan ilk prototipten farklı olarak yerlileştirildi, yenileştirildi, güncelleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyonlarda gördüğümüz kadarıyla tanka entegre edilmesi gereken yeni sistemler değerlendirildi. Bir plan dahilinde yeni sistemlerin tanka entegre edilmesi çalışıldı ve 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda yeni Altay’a kavuşmuş olduk” ifadelerini kullandı.

“Nokta atışı yapabilen yüksek kabiliyetli bir atış kontrol sistemi var”

Tankın güçlü bir atış sistemi olduğunu söyleyen Yalçıntaş, “Yeni Altay, günümüz muharebe sahasında ihtiyaç duyulan bütün kritik unsurlara sahip bir tank. Dünyanın önde gelen Alman, Amerikan, Fransız tanklarından herhangi bir eksiği yok. Üstünde çok yeni sistemler var. Bunlardan bir tanesi aktif koruma sistemi şu anda dünyada birkaç ülkenin üretebildiği ve zırhlı araçlarına kullanabildiği bir sistem. Günümüz muharebe sahasındaki anti tank füzelerinin gücü göz önünde bulundurulduğunda bunlara karşı koruma sağlayabilecek bir zırhı var. 1500 beygir gücünde ve tanka yüksek kabiliyet sağlayan bir güç grubu var. Her türlü arazi koşullarında hareket etmesini sağlayan sistemi var. Nokta atışı yapabilen yüksek kabiliyetli bir atış kontrol sistemi var. Görünürlüğünü azaltmak için kullandığımız bir gizleme ağı ile kaplı. Atış kontrol sistemi de tamamen yerli mimari ve altyapıyla güncellendi. Çok yüksek bir ilk atışta vuruş kabiliyeti var tankın. Bir tankın hedefe atış yapması eğer o hedefi vuramazsa görünür anlamına geliyor. Dolayısıyla ilk attığınızda vurmanız gerekiyor. Bu özellik Altay’da en üst seviyede mevcut. Çok güçlü bir ana silahı var. Üzerinde uçaksavar dediğimiz atış sistemi var. 2 adet Altay’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Uzun bir test sürecinden geçecekler“ dedi.