Böbrek kanserinde erken tanı, şifa tedavisidir. Böbrek dışına taşmamışsa, tümör 7 cm’den küçükse ve böbreğin zarlarına bile değmemişse bu hastalarda %70 - %80 bir ameliyatla şifa şansını yakalayabiliyoruz. Dokunun dışına çıkması halinde, geniş bir cerrahi girişimle bile şifa şansı mümkündür. Bu tip hastalarda %30 - %40 oranlarına kadar şifa şansı düşebiliyor. Ameliyat bizim için buradaki en temel seçenektir. Ultrasonla yapılabilecek bir erken tarama içinde, erken dönemde yakalanan kistlerde böbreği bile kaybetmeden kısmi böbrek keserek tedavi yapmamız mümkündür.