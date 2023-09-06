Böbrek kanserinin erken evredeki tedavisi temelde ürologlar tarafından yürütülmektedir. Küçük tümörler özellikle böbreğin çanağını tutmamışsa lokal rezeksiyonlarla böbreği koruyarak çıkartılması mümkündür. Son yıllarda bu tedavi yapılmaktadır. Tamamen böbreği almak gerekmemektedir. Daha büyük tümörlerde veya böbreğin iç dokularına taşmış veya damarlarını tutmuş durumlarda tüm böbreği alarak tedavileri yapıyoruz. Vakaların yarısından fazlası erken evrede yani böbreğe sınırlı bir şekilde yakalıyoruz. Daha ileri evresinde lenf bezleri tutulduğu veya pıhtı olduğu zaman cerrahinin girişimi ile lenf bezlerinin tamamen çıkarılması amaçlanıyor. Zaman zaman ürolojinin beraber çalıştığı damar cerrahlarıyla, damara uzanan trombositler de pıhtılar da çıkarılmaktadır. Bu evrede eğer geride hiç tümör kalmadıysa cerrahiyle yeterli tedavi tamamlanıyor. Hala böbrek kanserlerinde geride tümör kalmadıysa koruyucu anlamında bir tedavi verilmesi standart değildir. Ancak böbreğin çıkarılmasının yanında , geride bir lenf bezi kalırsa veya uzak metastazlar varsa o zaman sistemik tedavilerin yapılması gerekir. Sistemik tedaviler içinde son 8-10 yıl içinde yeni yeni ajanlar tedaviye girdi. Temelde damar yapısının oluşumunu ve gelişimini bloke eden anti vegf dediğimiz molekülleri kullanıyoruz. Çeşitli moleküller tedaviye girdi. Bunlar çoğu kez hastalığı kontrol altına alan, durduran, bloke eden ve zaman zaman da gerileten tümörlerdir.