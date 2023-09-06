Böbrek kanserinde erken tanı, ömrü ne kadar uzatabilir? Böbrek kanserinde erken tanı, ömrü ne kadar uzatabilir?

Böbrek kanserinin toplum içinde erken tarama testi yoktur. Meme kanseri veya kolon kanseri gibi tüm topluma uyarlayamıyoruz. Ultrasonla çok erken teşhis edilebilen bir kanser tipidir. Ultrason 1 cm’lik kistleri, tümörleri çok erken dönemde böbrekte ayırt edebiliyor. Bunun için rutin check-up programları içinde karın ultrasonları içinde olması gerekiyor. Son yıllarda çok erken evrelerde kanser de yakalanabiliyor. Ne kadar erken evre yakalarsak o kadar erken teşhis ve tedavi imkanı vardır. Çok hızlı ilerleyen tümörler değildir.