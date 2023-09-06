Böbrek kanserinin toplum içinde erken tarama testi yoktur. Meme kanseri veya kolon kanseri gibi tüm topluma uyarlayamıyoruz. Ultrasonla çok erken teşhis edilebilen bir kanser tipidir. Ultrason 1 cm’lik kistleri, tümörleri çok erken dönemde böbrekte ayırt edebiliyor. Bunun için rutin check-up programları içinde karın ultrasonları içinde olması gerekiyor. Son yıllarda çok erken evrelerde kanser de yakalanabiliyor. Ne kadar erken evre yakalarsak o kadar erken teşhis ve tedavi imkanı vardır. Çok hızlı ilerleyen tümörler değildir.