Böbrek nakli, diyalize göre kesinlikle daha iyi bir tedavi yöntemidir. Günümüzde böbrek yetmezliğinin iki tedavi şekli vardır. Bunların birincisi diyaliz, ikincisi ise böbrek naklidir. İdeal tedavi şekli böbrek naklidir. Yurdumuzda yaklaşık olarak 60 bin civarında diyaliz hastası mevcut olup, 2015 yılında tahmini diyaliz hastası sayısı 100 bindir. Bu, ülkemizin gerek sağlık politikaları gerekse ekonomik politikalar açısından ciddi bir sıkıntı yaratmaktadır. Böbrek nakli hastaları, diyaliz hastalarına göre daha sağlıklı ve daha uzun yaşamaktadırlar. Aktif çalışan bir birey olarak topluma yarar sağlamaktadırlar. Bu nedenle biz hastaların, özellikle diyaliz hastalarının kesinlikle böbrek nakli olmalarını önermekteyiz. Böbrek nakli olabilmek için, böbrek yetmezliği hastalarının diyaliz tedavisine başlamaları bir zorunluluk değildir. Bu çok yanlış bilinen bir konudur. Böbrek yetmezliği hastaları, hastalıkları belli bir noktaya geldikten sonra diyaliz tedavisine başlamadan da kesinlikle böbrek nakli olabilmektedirler. Yurdumuzda da çok sayıda merkezde ve bizim merkezimizde de çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır.