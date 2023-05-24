Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, böbrek taşı ameliyatı olan RIRS’in avantajlarını paylaştı.BURSA (İGFA) - Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, RIRS’in (Retrograde Intrarenal Surgery) genel anestezi altında böbrek taşına yapılan en güncel tedavi olduğunu vurguladı. Bu ameliyatta hastanın herhangi bir yerini kesmeden veya delmeden idrar yaptığı doğal yoldan flexible üreterorenoskop dedikleri kıvrılabilir çok ince bir cihazla girildiğini aktaran Kilciler, “Bu cihazla görerek böbreğin içerisine kadar gidilir. Ve taşa ulaşılır. Taş böbreğin içerisinde görülünce üreterorenoskop içerisinden lazer probu gönderilir ve taş lazer ile parçalanır. Parçalanan taş kırıntıları yıkanarak böbrekten temizlenir. RIRS cerrahisinden önce 2 cm den büyük taşlar ya açık cerrahi ile yada PNL (perkütan nefrolitotomi) ameliyatı ile bel bölgesinden delik açılarak müdahale edilirdi.

TAŞLAR TEMİZLENİYOR

Ancak teknolojinin gelişip bükülebilen üreterorenoskopların keşfi ile artık RIRS cerrahisi yapılabilmekte ve böbrek içerisindeki 3.5 cm e kadar olan taşlar parçalanıp temizlenebiliyor. RIRS işlemi tamamlandıktan sonra hastanın böbrek ve idrar torbası arasına double j stent yerleştirilir. Bu stentin iki ucu da kıvrıktır ve kıvrık ucun biri böbrek içerisine diğeri mesane içerisine yerleştirilir. Double j stentin görevi taş kırıntıları veya ödem ile idrar yolunun tıkanmasını önlemek ve idrar akımının devamı sağlamak içindir. Hasta taburcu olurken böbreklerindeki taştan temizlenmiş olarak evine gönderilir. Hastanın bol su içmesi önerilir. Double j stent ise 1,5 - 3 ay sonra kısa bir işlemle alınır” diye konuştu.

TEDAVİNİN AVANTAJLARI

1-Vücut üzerinde kesi yada delik oluşturulmaz.

2-3.5 cm e kadar olan böbrek taşlarına müdahale edilebilir.

3-Hastada hem böbrek hem de üreter taşları varsa aynı seansta hepsine müdahale edilebilir.

4-Böbrek içerisinde birden fazla taş olan hastalardaki taşların tamamına müdahale edilebilir.

5-Hastanede sadece bir gece kalması da avantajlarından biridir.

6-Kan sulandırıcı ilaç kullananlara uygulanabilir.