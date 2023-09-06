Böbrek yetmezliği, halk arasında daha çok üre ve kreatinin yüksekliği olarak da bilinen tablonun gerçek ismidir. Ülkemizde çok bilinmemekle birlikte aslında çok sık rastlanan bir sağlık problemidir. Böbrek yetmezliği geçici veya kalıcı olmak üzere iki şekilde olur. Bu hastaların özellikle hastalığın kalıcı olmaması açısından nefroloji uzmanına başvurmaları çok önemlidir. Böbrek yetmezliğinin özellikle kalıcı formu, bizim için son derece önemlidir. Çünkü özellikle diyabet hastalarında ve tansiyon yüksekliği olan hipertansiyon hastalarında karşımıza çıkabilmektedir. Kesinlikle nefroloji uzmanlarının takibinde olması gereken hastalardır. İlerde diyaliz ihtiyacının ortaya çıkmaması açısından, her böbrek yetmezliği hastasının muhakkak nefroloji uzmanına başvurmasını öneririm.