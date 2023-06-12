Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da başlatılan altyapı projelerinin tamamlandığı bölgelerde kazı yapılan yolların yenilemeçalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Bodrum’un Akyarlar Mahallesinde 2 bin 700 metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapımını gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum’da devam eden dev altyapı yatırımları kapsamında kazı yapılan bölgeler, modern üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor. Ekipler kazılan yerlerde parke kaplama, sıcak asfalt ve farklı çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesi kapsamında yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yaptı. Çalışmalar kapsamında altyapı projelerinde sona yaklaşılırken hattın geçtiği bölgelerde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin çalışmalarıyla Akyarlar’da bulunan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolda çift taraflı sıcak asfalt imalatı tamamlandı.

Ayrıca Akyarlar’da sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi diğer yandan Yalıkavak- Gündoğan Mahalleri arasında bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler bölgede kazı yapılan yolların modern hale gelmesi için başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak diğer bölgelerdeki yollarda da gerekli çalışmalara başlaması bekleniyor.