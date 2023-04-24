Bodrum Belediye AŞ tarafından birincisi gerçekleştirilen futbol turnuvasında şampiyon Otopark takımı oldu.MUĞLA (İGFA) - Turizm sezonu öncesi motivasyon çalışmaları kapsamında 10 takımın katılımıyla Bodrum Belediye AŞ tarafından düzenlenen turnuvanın final mücadelesi baştan sona heyecan dolu geçti. Şampiyon, Karaova takımını 8-6 yenen Otopark ekibi oldu.

Final mücadelesini izleyerek son 10 dakikasında da forma giyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turnuvada gördüğü birlik ve beraberlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Her zaman sizlerle beraber olamıyoruz. Buradaki birlik, beraberlik ve kardeşliği, arkadaşlığı görünce gerçekten çok mutlu oldum” dedi.

Grup maçlarıyla birlikte 16 maçın oynandığı turnuvanın önümüzdeki yıllarda da devam ettirilerek gelenekselleşmesi hedefleniyor.