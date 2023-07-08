Muğla'nın Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği" devam ediyorMUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan alanlarda yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

2019 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 850 yapının yıkımı yapılırken 6 bin 703 yapıda mühürleme işlemi uygulandı. Yıkım programına alınıp yıkım uygulaması gereken bin 516 dosya bulunuyor.

Ekipler son olarak, Torba Koyunda bir işletmeye ait olan iskele üzerine yapılan ahşap loca ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Kaçak yapının tespiti üzerine işlemlerini başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ahşap loca mal sahiplerince kaldırıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yasal süreçleri tamamlanan binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Konu ile ilgili yasal bir süreç var ve belediye olarak bu sürece uymak zorundayız. Süreç tamamlandıktan sonra mülk sahipleri yıkım işlemini gerçekleştirmediği zaman ekiplerimiz, konuya müdahil oluyor ve yıkım işlemini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Tüm çabamız kıyılarımızı, koylarımızı, doğal zenginliklerimizi korumak içindir.” de