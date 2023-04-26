Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum halkının ve kente gelecek olan misafirlerin kaliteli ve ekonomik koşullarda faydalanabileceği plajlar için sezon öncesi çalışmalar sürdürülüyor. Bu sezon, yarımada genelinde 77 belediye halk plajı hizmette olacak.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vatandaşların plajlardan ve denizden rahat bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için yarımada genelinde hizmetler devam ediyor.

Yarımada genelindeki 11’i Mavi Bayraklı toplam 77 Halk Plajına bin 500’e yakın şemsiye yerleştirildi. Ekipler, ayrıca soyunma kabinlerini ve duşları daha dayanıklı ve kullanışlı olması için yeniden yapıyor. Halk plajlarındaki cankurtaran kulelerinin yenilenmesi, denize şamandıra çekilmesi, plaj genelinde tesviye çalışmaları devam ederken sezon içinde temizlik ve bakım çalışmaları da sürekli olarak gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerin de sürdüğünü ve halk plajı sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların sahillerden en verimli şekilde faydalanabilmesi için belediyenin sezon boyunca çalışmalarına devam edeceğini, belediyenin hizmet kalitesini artırmak için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.