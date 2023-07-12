Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yarımada genelinde vatandaşların plajlardan ve denizden rahat bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi ekipleri 11 mavi bayraklı plajın da aralarında bulunduğu toplam 77 plajda, 22 cankurtaran ve temizlik personeliyle birlikte günlük çalışmalarını gerçekleştiriyor. Plajlara vatandaşların ücretsiz kullanabileceği 2 binin üzerinde şemsiye yerleştirildi.

Soyunma kabinlerinin bakımını yapmak, cankurtaran kulelerini yenilemek, denizde şamandıra çekmek ve plaj alanında tesviye çalışmalarını tamamlamak gibi önemli faaliyetleri de gerçekleştiren ekipler, temizlik ve bakım çalışmalarını da rutin olarak denetleniyor.

Belediye ekipleri tarafından bazı plajlarda şemsiyelere zarar verildiği, yeni şemsiyelerin çalındığı veya eskileriyle değiştirildiği tespit edildi. Konu ile ilgili belediye yetkilileri, vatandaşlardan şemsiyelere zarar verilmemesi ve daha sorumlu bir tavır sergilenmesi yönünde desteklerini beklediklerini ifade ettiler.

Plajlarda görevli cankurtaranlar tarafından 10 boğulma vakasına müdahale edilirken riskli yaş gruplarında bulunan ve riskli bölgelerde yüzen vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.