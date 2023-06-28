Bodrum Belediyesi, Bodrum Yarımadası’nda yer alan ada ve koylarda kıyı temizliği ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Belediyeye ait “Temiz Deniz” adlı tekne ile yapılan çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi ekipleri, adalar ve koylar üzerinde bulunan ağaçların bakım ve budamasıyla birlikte sarnıçların temizliği, bakımı ve badanası gibi işlemleri yapıldı. Ayrıca, koyları ziyaret eden teknelerden atıkların toplanması işini gerçekleştiren ekipler, doğada yaşayan hayvanların ihtiyaçları için gıda ve su teminini de sağlıyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi Çelebi Adası, Adaboğazı, Karaada, Küçük Poyraz, Büyük Poyraz, Sinekli, Harıplı, Kamışlı, Koca Yalı, Dangır, Taşlı Yalı, Mıstan Yalısı, Sarnıçlı, Pabuç, Orak Adası, Kissebükü koylarında genel temizlik işlemlerini tamamladı.

Hem deniz turizmi hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem taşıyan temizlik çalışmaları ile Bodrum’a gelen misafirler, temiz ve bakımlı koylarda keyifli vakit geçirebilecekler. Belediye, gerçekleştirilen çalışmalarla doğal yaşam alanlarında bulunan canlıların da sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunabilmeyi amaçlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan bu çalışmaların Bodrum’un doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bodrum Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve doğal güzelliklerin korunmasına yönelik çalışmalara devam ederken Bodrum’un denizlerinin ve koylarının korunmasında, toplumun her kesiminin duyarlılığı da büyük önem taşıyor.