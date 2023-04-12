Bodrum standı EMITT Fuarı'nda çok sayıda protokol üyesi ve turizmciyi ağırlayarak fuarın gözdesi oldu.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliği ile 7 No’lu holde Bodrum standı kuruldu.



Fuarda turizmcilere seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, EMITT Fuarının önemine dikkat çekerek, herkesin ortak gayesi olan Bodrum’un turizm çıtasını yükseltmek için EMITT fuarında Bodrum standında buluştuklarını kaydetti.

"Turizm, yarımadamızın dünü, bugünü ve yarınıdır" diyen Başkan Aras, "Bodrum demek turizm demektir. Kentimizi bu algı ile şekillendirmeli, tüm çalışmalarımızı bu gerçek ışığında yapmalıyız. EMITT gibi önemli bir fuarda Bodrum gibi bir turizm kenti mutlaka yer almalı ve turizm profesyonellerini buluşturmalıdır. Bodrum standı da BODTO’nun çok değerli organizasyonu ile yıllardır bunu yapıyor. Bugün burada olan Bodrum turizmi için kalbi çarpan herkesi saygı ile selamlıyorum. Herkese verimli bir fuar diliyorum" dedi.