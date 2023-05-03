Yaz aylarının ve bronzluğun temsilcisi ünlü şarkıcı Fedon deniz sezonunu açtı.MUĞLA (İGFA) - Her yıl sezon başında büyük merakla beklenen ‘Fedon denize düştü’ etkinliği bu sene daha bir görkemli oldu.

Hybrid Commumity’nin düzenlediği Hep Yeni Kal etkinliğine katılan ve şarkılar söylenirken kendini Bodrum’un serin sularına bırakan Fedon, ‘Bu yıl sezonu geç kapatacağım’ dedi.

Usta sanatçı, tüm yaz boyunca Bodrum’da sahne çalışmalarını sürdüreceğini, sevenleriyle sık sık biraraya geleceğini dile getirdi.

Ünlü sanatçılar, oyuncular ve influencerlar eşliğinde yapılan ‘Fedon denize düştü’ etkinliğine Sıla, İlker Kaleli, Birol Namoğlu ve Mansur Ark da katıldı. Sıla ile Fedon’un Bodrum sahilindeki düeti konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.