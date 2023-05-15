“XXIII. Direklerarası ‘İstanbul Dışındaki Tiyatroların’ Seyirci Ödülleri” belli oldu. Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2022-2023 tiyatro sezonunda “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu” ödülüne, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (BBŞT) “Yalancı Aranıyor” adlı oyunundaki performansıyla Oğulcan Çelik’i layık gördü.MUĞLA (İGFA) - Dimitri Psathas'ın yazdığı, Erdal Cindoruk’un yönettiği ve BBŞT oyuncularının rol aldığı Yalancı Aranıyor oyununda “Okşan” adlı transseksüel bir karakteri canlandıran genç oyuncu Oğulcan Çelik, sezon boyunca sahnedeki performansıyla seyircilerin beğenisini kazanarak “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2022-2023 Tiyatro Sezonunda Adana, Ankara, Antalya, Ayvalık, Batman, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Edremit, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Konya, Manavgat, Mardin, Mersin ve Van’da sahneye koyulan oyunları seyrederek Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği Oyunlar, Oyuncular ve Tiyatroların Ödüllerini belirledi.

XXIII. Direklerarası “İstanbul Dışındaki Tiyatroların” Seyirci Ödüllerinin Eskişehir ili, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ve Antalya’nın Manavgat ilçesi olmak üzere üç farklı bölge ve tarihlerde ödül sahiplerine takdim edileceği öğrenildi. Başarılı oyuncu Oğulcan Çelik ise ödülünü, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Ayvalık Belediyesi Nejat Uygur Sahnesi’nde saat 20.45’te düzenlenecek olan ödül töreninde teslim alacak.