Bodrum Belediyesi, üretim yapan çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Bahçeyaka Mahallesi’nde, sağlıklı gıda üreten çiftçilere düzenli olarak yapılan fide hibesinin bir yenisi daha gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, üreticilere yazlık sebze fideleri desteği yapıldı. Dağıtım etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bölge muhtarları, ilgili belediye personeli ile üreticiler katıldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaptığı açıklamada Bodrum Belediyesi olarak bu yıl 4.sü gerçekleştirilen yazlık fide hibe programı kapsamında üreticilerle bir araya geldiklerini ifade ederken, “Bugün 350 bin fideyi üreticilerimize ücretsiz olarak teslim ediyoruz. Bunun 172 bini kendi yetiştirdiğimiz ata tohumlarından oluşurken geri kalanı da belediyemiz tarafından temin edildi. 4 yıllık süre içerisinde 1 milyon 250 bin adet fideyi ücretsiz olarak yarımadadaki üreticilerimizle buluşturmuş bulunmaktayız. Amacımız ağır ekonomik koşullar altında ezilmiş olan üreticiye bir nebze olsun katkı sunabilmek. Aynı zamanda üretime olan teşviki artırmak istiyoruz özellikle genç nesil üzerinde. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün üreticiye olan destekleri 3 buçuk yıldır devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Fideyle beraber gübre ve katma değer yüksek ürünlerin çok yıllık bitkilerin hibesi ile üreticilerimize eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz de devam edecek.” dedi.

Fidelerini teslim alan üreticiler, her yıl gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetlerini dile getirirken belediyenin üretici destekleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.