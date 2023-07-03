9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum halkının ve ilçeye gelen misafirlerin mutluluğu ve huzuru için belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürdü.UĞLA (İGFA) - Turizm sezonun başlangıcı olan 28 Nisan’dan 4 Mayıs’a kadar 332 personel ile 896,3 ton bahçe atığı ve 2 bin 185,45 ton evsel atık çöpü toplayan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran – 1 Temmuz arasında ise 385 personel ile 996,6 ton bahçe atığı, 5 bin 441,865 ton evsel atık olmak üzere toplamda 6 bin 438,465 ton çöp topladı.



Bayram yoğunluğunun en üst sevide yaşandığı kentimizde 24 saat esasına göre hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alınan bu verilere göre bayram döneminde iki kattan daha fazla atık topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, temizlik çalışmalarının belediyenin asli görevleri arasında olduğu, atık toplamanın temiz bir Bodrum için tek başına yeterli olmayacağını belirtirken kent paydaşlarının çevre duyarlılığı konusunda daha hassas davranmaları gerekliliğine dikkat çekti.