Bodrum Belediyesi organizesinde Bodrum Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı iş birliği ile Belediye Meydanı’nda kan bağışı etkinliği başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 Eylül’e kadar sürecek olan kan bağış kampanyası ilk gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kan vermemin bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Belediye olarak kampanya başlattık. Kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Sağlığımız için de faydalı bir durum olan kan verme konusunda halkımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.” dedi.

Etkinliklerin devamı 5 Eylül Bodrum Merkez Belediye Meydanı, 6 Eylül Ortakent Atatürk Meydanı, 7 Eylül Yalıkavak Atatürk Meydanı, 8 Eylül Mumcular Cumhuriyet Meydanı, 9-10 Eylül Turgutreis Merkez Camii önünde 13.00 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleşecek.