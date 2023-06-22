Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi olan STS (Sail Training Ship) Bodrum, 5 kriter ve 17 davranış kuralını yerine getirerek “Mavi Bayrak” aldı.MUĞLA (İGFA)- 2001 yılında Bodrum ve Karya Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) öncülüğünde, Bodrumluların büyük katkılarıyla yapılan, 2010 yılından bu yana da Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan 36 metre uzunluğunda olan ve Bodrum’da gençlere denizcilik eğitimi sağlayan STS Bodrum Gemisi için Mavi Bayrak başvurusu sonuçlanırken gemi, kriterlere uygunluğu dolayısıyla “Mavi Bayrak” almaya hak kazandı. STS Bodrum, Mavi Bayrak alan ilk Türk eğitim gemisi olarak kayıtlara geçti.

Bodrum Denizciler Derneği önündeki STS Bodrum Okul Gemisi’nde bugün Mavi Bayrak töreni yapıldı.

Mavi Bayrak törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Meclis Üyeleri, teknenin tasarım ve yapımcısı Yücel Köyağasıoğlu, TÜRÇEV Bölge Koordinatörü Gürcan Kaya, Belediye AŞ Genel Müdürü Levent Öncel, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve belediye birim müdürleri katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen törende Mavi Bayrak göndere çekilmeden önce açılış konuşmaları gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise STS Bodrum Okul Gemisinin binlerce denizci Bodrumlu genci eğitime aldığını ve Bodrum'un kültür hazinesini yaşatan birtakım etkinliklerde de fark yarattığını belirtirken şunları söyledi:

“Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından uluslararası standartlardaki birtakım kriterleri yerine getirerek plajlara, deniz araçlarına mavi bayrak vermeye yetkili kurumdur. Sayın Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde yaklaşık 1 yıldır Destek Hizmetleri Büromuz Mavi Bayrak Bürosu STS Okul Gemimize mavi bayrak alması için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile birlikte çalışmaya devam etmekteydi. Sezonun başlangıcında da Mavi Bayrağı alarak Türkiye'de ilk olarak bir eğitim gemisi mavi bayrak almıştır. Bu, bizim için bir gururdur. Yatlarda ve teknelerde 22 kuralı yerine getirerek bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Başta Yücel Köyağasıoğlu olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na çok teşekkür ediyorum.”