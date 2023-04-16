Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından şehit yakınları, gaziler ve muhtarlara iftar yemeği düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Bitez Belediye Kafe’de düzenlenen iftar yemeğine başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP Muğla 3. sıra milletvekili adayı Süreyya Öneş Derici, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, şehit yakınları, gaziler ve muhtarlar katıldı.

Birlik beraberlik ruhu içerisinde sıcak bir ortamda geçen iftar organizasyonunda Başkan Aras, vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet ederek sorunlarını dinleme imkânı buldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmada, Ramazan’ın manevi ikliminde bir araya gelmek için düzenlemiş oldukları bu iftar yemeklerinin Bodrum’un her köşesinde büyük bir maneviyatla, büyük bir güzellikle; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ile sürdürülmekte olduğunun altını çizerken şunları söyledi:

“Ben de fırsat buldukça bu iftar yemeklerine katılıyorum ve halkımızla kucaklaşma imkânı buluyorum. Umarım ülkemiz bu zor günlerden çıkar. Allah afetler, seller, depremler nasip etmez. Şu anda siz Bodrumluların teveccühleriyle, Türkiye’nin her köşesi Bodrum’un o kadirşinas, yardımsever havasından faydalanılıyor. Bodrumluların topladığı yardımlar ülkemizin ihtiyacı olan her köşesine gönderiliyor ama en çok deprem bölgesine gönderiliyor. Şu an bizimle aynı anda hem Malatya’mızda hem Hatay’ımızda afetzede vatandaşlarımız iftarlarını açıyorlar, sofralarını paylaşıyorlar. Sizlerden Allah razı olsun. Hepinizin yardımları da Allah katında kabul görsün. Umarım bir daha böyle zor günler yaşamayız. Bu güzel Ramazan gecesinde davetimize icabet ettiğiniz için bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Belediyeniz her zaman yanınızdadır.”