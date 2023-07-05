Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi Derneği (SUYED) tarafından Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen tarafından kurulan Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi Derneği’nin (suyed.com) sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaşması için gerçekleştirmiş olduğu araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde Garova Tarım Park’ta Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen öğretmenlere yönelik iki günlük Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştay’a Bodrum Belediye’sini temsilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden Birim Müdürü F. Nilay Karamustafaoğlu ve Sürdürülebilirlik Büro Sorumlusu Elif Çamlı katıldı.

Çalıştayda Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özdemir açılış konuşması gerçekleştirirken Sürdürülebilirlik Eğitimi Çalıştayının Türkiye’de ilk olduğunu belirterek ev sahipliği yapan Bodrum Belediye Başkanlığı’na teşekkür etti.

Prof. Dr. Oğuz Özdemir’in moderatörlüğünde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik eğitimi konusu, davetli konuşmacıların katılımıyla panel oturumunda ele alındı. Çalıştay’ın öğle sonu oturumlarında, davetli konuşmacılar tarafından sürdürülebilirlik eğitiminin çeşitli yönleriyle ilgili bilimsel konuşmalar yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü öğrenim görmekte olan öğretmenler tarafından katılımcı öğretmenlere yönelik sürdürülebilirlik eğitimi konusunda etkinlikler gerçekleştirildi.

Çalıştay, sürdürülebilir gelecek için katılımcıların dile getirdikleri anonsların dijital ortamda sergilenmesiyle sona erdi.