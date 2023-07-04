Bodrum Belediyesi, yaz tatili süresince çocukların daha verimli ve keyifli zaman geçirmelerine yönelik ücretsiz ortaokul ve ilkokul yaz kursları düzenliyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Bodrum’da öğrencilerin tatillerini değerlendirebileceği birbirinden farklı etkinliklerle dolu kurslar düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ilkokul kursları, temel eğitim alanında çocukların gelişimini desteklemeyi hedeflerken kurslarda, konu tekrarları yapılarak temel bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacak.

El becerilerini geliştirecek sanatsal etkinliklere de yer verilecek olan kurslarda seramik boyama ve çakıl taşı boyama gibi etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları bir alan sunulacak. Ayrıca, çocukların çevre bilinci kazanmaları için geri dönüşümüne yönelik etkinlikler de yapılacak.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİK-MANTIK, ROMAN OKUMA VE SATRANÇ DERSİ

Ortaokul kurslarında, matematiksel ve mantıksal akıl yürütme dersi, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini artıracak ve problem çözme yeteneklerini güçlendirecek. Ayrıca, roman okuma dersleri ile öğrencilerin edebiyatla daha yakından tanışmaları sağlanacak.

Satranç dersleri ise stratejik düşünme ve zihinsel gelişime katkıda bulunacak.

Bodrum Belediyesi tarafından çocuklara müzik, spor ve denizcilikle ilgili birçok alanda eğitim alma şansı sunuluyor.

Yaz kursları kapsamında çocuklar; Keman Kursu, Çocuk Korosu Çalışmaları, Yelken Kursu, Futbol Kursu gibi eğitimlerden de faydalanabilecek.