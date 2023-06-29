Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un ünlü balık restoranı işletmecisi Sait Birtan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un ünlü balık restoranı işletmecisi Sait Birtan Yılmaz'ın vefat haberini paylaştı.

Aras mesajında; "Değerli Bodrumlular... Bu mutlu bayram gününde çok acı bir haber almanın üzüntüsü içerisindeyim. Bodrum'da doğmuş en önemli markalardan biri olan ve balık restoranı konusunda elde ettiği büyük başarıların yanı sıra mütevaziliği ve beyefendiliği ile kalplerde taht kuran çok değerli dostumuz Sait Birtan'ı kaybettik.