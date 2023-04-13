Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde deprem mağduru vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorMUĞLA (İGFA) - 6 Şubat günü 11 ilde hissedilen tüm Türkiye’yi yasa boğan büyük depremin en önemli merkezlerinden biri olan Hatay’a ivedilikle ulaşarak desteklere başlayan Bodrum Belediyesi, yaklaşık 65 gündür vatandaşların çeşitli ihtiyacını karşılamak üzere Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde bulunuyor.

Bölgede belediye personelinin özverili çalışmaları sürerken 886’sı deprem mağduru olmak üzere bin 265 kişinin genel ihtiyaçlarının giderilmesi için 7/24 esasına dayalı olarak mesai yapılıyor. Zaman zaman Başkan Ahmet Aras’ın da yerinde denetim ve kontrolleri yaptığı kentte mağdur vatandaşların kapsamlı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

2 kreş öğretmeninin 2 ayrı konteyner kreşte eğitim verdiği kentte çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını ve aktif zaman geçirmelerini sağlayan etkinlikler de düzenleniyor.

Kütüphane, eczane, revir, mescit, duş ve tuvalet gibi çeşitli bölümlerin bulunduğu Arsuz Dostluk Kenti, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Ramazan ayı boyunca Dostluk Kentinde Bodrumlu yardımseverlerin destekleriyle iftar sofraları da kurularak depremzedelerin birlik ve beraberlik içinde Ramazan’ın huzur ve bereketini hissetmeleri sağlanıyor.

Bölgede görev yapan yetkililer 27 belediye personelinin Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde görev yaptığını dönüşümlü olarak yapılan görevlendirmelerde zaman zaman bu sayısın üstüne çıkıldığını bildirirken görevliler dışında 10’un üzerinde gönüllünün de deprem mağduru vatandaşlara hizmet vermek için kentte bulunduklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hatay bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Deprem mağduru vatandaşlarımızın 65 gündür yanındayız. Bu desteklerimiz Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımızın da iş birliğiyle sürdürülmeye devam edecek. Özverili çalışmalar gerçekleştiren belediye personelime, gönüllülere, tüm Bodrum halkına bu zor günlerde ülke vatandaşlarımıza kol kanat gerdikleri, destek oldukları için teşekkür ederim. Ramazan Ayının birleştirici gücüyle desteklerini sürdüren, vatandaşlarımızın yaşadığı acıya ortak olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

20 bin metrekarelik alanda bulunan Arsuz Dostluk Kenti, 140’ın üzerinde çadır ve 75’in üzerinde konteyner ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan Malatya’daki konteyner kentte de çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi ve gönüllülerden oluşan ekip deprem mağduru vatandaşlar için var güçleriyle çalışıyorlar.