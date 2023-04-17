Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı’nın destekleriyle Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan Sualtı Film Gösterimi gerçekleşerek “Bodrum’un Derin Mavisi” kitabı tanıtıldı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonunda Mausolos Sergi Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, ilçe daire amirleri, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ile Bodrum sualtı dünyasının ilgilileri ve süngerciler katıldı.

Gerçekleşen tanıtım toplantısında açılış konuşmaları sonrasında sualtı film gösterimi gerçekleşirken Bodrum’un farklı kıyılarında kayda alınan görüntüler büyük beğeni topladı. Sualtı Film Gösteriminin Türkçe yanı sıra İngilizce ve Rusça seslendirmesi de yapıldı. Bodrum’un sualtı dünyasının biyoçeşitliliğiyle göz dolduran görüntüler, birçok deniz canlısının da tanınmasını sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Tahsin Ceylan, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın “Deniz Gurbetçileri” kitabından iki farklı hikâyeyi katılımcılarla paylaşırken Bodrum’un sualtındaki biyolojik çeşitliliklerden bahsetti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise Bodrum Belediyesi’nin Bodrum ile ilgili yaptığı kültürel yayınlarına değinirken, belediye yayınlarını okuyarak ve bahsi geçen yerleri gezerek Bodrum’u daha iyi öğrendiğini belirtti. Belediyenin kültür yayınlarında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Bayar, sualtı dünyasına şahitlik etmeyi sağlayan kaynak ile ilgili görüşlerini bildirirken, “Bu kaynak, bizden sonrakiler için çok önemli bir kaynak olacak. Bodrum’un turizmine de önemli katkılar sunacak.” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da, Bodrum'un kültürü, tarihi, doğası ve denizi ile önemli bir turizm destinasyonu olduğuna vurgu yaparak, "Doğal güzelliklerimiz, tarihsel geçmişimiz, mavi bayraklı plajlarımız, limanlarımız ve koylarımızla turizmin lokomotifi konumundayız. Bunun yanı sıra bu zenginliklere bir de sualtı zenginliklerini ekleyerek turizmimizi çeşitlendiriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımakta son derece kararlıyız. Bu çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'un yararına olacak her türlü faaliyetin içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tahsin Ceylan’ın imza töreni ile Bodrum’un Derin Mavisi kitabının dağıtımı gerçekleşti.