Boğaz ağrısı kışın olduğu gibi yazın da peşimizi bırakmıyor! Yazın ıslak saçla durmak, sıcak havadan klimalı soğuk ortamlara girmek gibi sebeplerden vücut zayıflıyor ve viral kaynaklı boğaz ağrıları baş gösteriyor. Son günlerde özellikle boğaz ağrıları pek çok kişinin keyfini kaçırıyor. Boğaz ağrısının yanı sıra öksürük, hapşırık ve yüksek ateşe de de sebep olabiliyor.

Boğaz ağrısı için evde neler yapabilirsiniz? Doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçların yanı sıra, evde boğazınızı yumuşatacak, rahatlamanızı sağlayacak ve acınızı azaltacak bir kaç önerimiz var.

Bol bol sıvı tüketin. Evde, boğazınızı rahatlatacak bitki çayları içebilirsiniz. Siyah çay içerdiği "tanik asit" sebebiyle boğazda tahrişe sebep olabilir. Enfeksiyon sırasında hassas olan boğazınızı daha fazla tahriş etmek istemezsiniz. Bu sebeple siyah çay yerine bitki çaylarını tercih etmelisiniz.

Tuzlu su ile gargara yapın. Bir bardak suya, bir çay kaşığı tuz ekleyerek tuzlu su hazırlayın ve gargara yapın. Bu boğazınızı rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

Yemek seçiminizde hassas boğazınızı düşünerek tahriş etmeyecek, yumuşak gıdalar tüketmeye özen gösterin. Yutulması kolay yiyecekler tercih edin.

C vitamini virüslerle savaşmakta etkilidir. C vitamini yönünden zengin yiyecekleri tercih edin. Özellikle bol limon tüketin.

Safran güçlü bir antidoksandır. Boğaz ağrınız için yarım çay kaşığı safran ve yarım çay kaşığı tuzu bir bardak sıcak suyun içine karıştırın ve su biraz ılıdığında gargara yapın.

Acı biberin içinde yer alan "capsicum" maddesi ağrıyı hafifletmete ve iltihapla savaşmaya yardımcıdır. Bir bardak suya acı biber veya acı biber sosu ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Boğazınız yanacaktır ama kısa süreli bu acı iyileşmenize yardımcı olacaktır.

Kirli havadan uzak durun. Evinizdeki havayı nemlendirin. Tencerede kaynattığınız suyun buharını içinize çekerek ağrınızı yumuşatabilirsinz.

Sigara kullanıyorsanız bu dönemde kesinlikle sigara içmeyin.

Ballı çay ve tavuk suyu gibi sizi zinde tutacak gıdalarla beslenin.

Boğazı ağrıyan bir kişi ne zaman doktora gitmeli?