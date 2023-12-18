Beşiktaş'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boğazda balık avlayan bir grup balıkçı, suların üzerinde bir ceset fark etti. Hemen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Arnavutköy sahilinde gerçekleşen olaya müdahale eden sahil güvenlik dalgıçları, suda tespit ettikleri cesedi çıkartarak teknelerine aldı.

Cesedin uzun süre suda kaldığı ve yüzünün tanınmayacak durumda olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesetten çıkan pasaportun İran uyruklu Jabar Sabokah'a ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere Arnavutköy İskelesi'ne getirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarının ardından morga sevk edildi.

Olaya tanık olan bir kişi, "Yaklaşık bir saat önce balıkçılar bir ceset buldular. Polise haber verdiler. Cesedi çıkardılar, tekneye aldılar, şu anda iskelede. Cesedin yüzü tanınmayacak halde, balıklar tarafından parçalanmış" şeklinde açıklamalarda bulundu. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.