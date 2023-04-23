Boğaziçi Üniversitesi, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Teknosfest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne yosun biyorafinerisinden insansız hava aracı çalışmalarına, fizik deneylerinden siber güvenliğe, bilimsel araştırma projeleri ve bilimi sevdirmeyi amaçlayan deneyleri ile katılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İlki 2018 yılında gerçekleşen ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest’in ilk gününden bu yana paydaşı olan Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Havalimanı’nda yapılacak etkinlikte katılımcıları standına bekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Teknofest alanında sunacağı proje ve deneyler şöyle: "Günümüzün daralan biyolojik dünya hayatına önemli bir alternatif olan yosunlar, Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan Entegre Biyorafineri ile, üretim ya da arz sorunu yaşanan birçok ürüne alternatif öneriler sunuyor. Ünversitede oluşturulan yosun üretim reaktörlerinden elde edilen mikro ve makro algler, fosil kaynaklara bağlı olmadan yosun tabanlı doğal kaynaklardan enerji elde edilmesini sağlıyor.

Proje kapsamında yosun biyokütlesinden sürdürülebilir bir şekilde ileri düzey biyoyakıtlar (biyo-jet yakıtı, biyodizel, biyohidrojen, biyometan, biyoetanol) elde edilmesi yönünde çalışmalarda sona yaklaşıldı. THY ile ortak geliştirilen proje ile çok yakında uçuş denemeleri başlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılan bir diğer çalışma ise yosundan gıda ve ilaç üretimine odaklanıyor. Tamamen yerli üretim olan, yüksek kalitede fonksiyonel gıda ürünleri üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütülen proje kapsamında; gıda takviyesi olarak kullanılan spirulina, Omega-3 yağ asitleri, astakzantin, beta karoten ve fikosiyanin elde ediliyor. Aynı şekilde ilaç sektöründe kullanılmak üzere biyoaktif madde taraması ve aday moleküllerin karakterizasyonu çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Teknofest’te yosun çalışmaları kapsamında tanıtılacak diğer alanlar ise yosundan tarım sektörü için geliştirilen gübre ve hayvan yemi ile şehirler için yosunla su arıtma projeleri olacaktır.