Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimler de etkili olan kar yağışı vatandaşların yoğun ilgisine sebep oldu. Şehir merkezinde kar keyfi için Boğazova'ya çıkan otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kara saplandı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, kara saplanan otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yetkililer, sürücülere uyarılarda bulurken, özellikle yüksek kesimlere çıkan araçların sürücülerine kar tipi lastik ve zincirsiz trafiğe çıkmamalarını istediler.

Kaynak: HABER MERKEZİ Muhabir: SEHER YAŞA