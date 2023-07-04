Balıkesir’in Edremit ilçesinde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaşı Balıkesir İtfaiyesi Cankurtaran ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Altınkum Plajı’nda güvenli yüzme alanı dışında bir kişinin suda çırpındığını gören, Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı cankurtaran hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Cankurtaranlar tarafından yarı baygın şekilde karaya çıkarılan T.Ç.’ye ilk müdahale yapılarak 112 Sağlık ekipleri çağırıldı. T.Ç. sağlık ekipleri tarafından muayene edilerek Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. T.Ç.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.