Bozüyük’te boks sporuna ilgi duyan sporseverler Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulunda bir araya geldi.

Bozüyük’te belediye yaz spor etkinlikleri çerçevesinde ilk kez düzenlenen boks kursu ilgi çekti. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe 2011-2014 arasında doğan kız ve erkek sporcular olmak üzere 70 öğrenci kayıt yaptırdı. Boks eğitimleri Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yaş gruplarına göre oluşturulan sınıflarda yapılıyor. Öncelikle kişilerin kendilerini savunmasını sağlayan bir spor dalı olan boks bunun yanı sıra, kişilerin disiplinli ve düzenli olmasını da sağlıyor. Fiziksel ve mental açıdan olgunlaşmanın gerçekleşmesinde etkili olan boks sporunu yapan kişilerin metabolizmaları hızlanırken uyku kalitesi artıyor, el ve göz koordinasyonu yükseliyor.